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Як перехід на кіловати змінить суми в платіжках за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 19:57
Я одного не пойму. Котел у меня один и тот же. Обслужен. А платежи за газ при равных (ну согласен, приблизительно равных) температурах и после утепления дома - больше. И потребление больше. Калорийность газа - газовщики предлагают измерить (за мой счёт, если меньше нормы, даже утверждают, что сами анализ оплатят) и не боятся проверок. Ну как! Как они ухитряются нае...ать?
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Sam17a
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