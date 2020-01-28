Як перехід на кіловати змінить суми в платіжках за газ

Додано: Вів 25 лют, 2020 22:07

Газовщики и так нечисты на руку, то с калорийностью химичат, то с приведением к стандартным условиям. А переход на киловатты без замены счётчиков вообще открывает для них безграничные возможности для махинаций.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.