|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 лют, 2020 19:57
Re: Як перехід на кіловати змінить суми в платіжках за газ
Я одного не пойму. Котел у меня один и тот же. Обслужен. А платежи за газ при равных (ну согласен, приблизительно равных) температурах и после утепления дома - больше. И потребление больше. Калорийность газа - газовщики предлагают измерить (за мой счёт, если меньше нормы, даже утверждают, что сами анализ оплатят) и не боятся проверок. Ну как! Как они ухитряются нае...ать?
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:01
В платежке у потребителя все будет показано максимально ...”, – говорит Рабинович.
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:07
Газовщики и так нечисты на руку, то с калорийностью химичат, то с приведением к стандартным условиям. А переход на киловатты без замены счётчиков вообще открывает для них безграничные возможности для махинаций.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Сер 26 лют, 2020 00:44
R2 вот какую.скажут цифру такую и заплатим , кто будет мерять тепло при сгорании гаха тот и будет управлять ....сволочи! никак не проконтролируешь
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: Сер 26 лют, 2020 00:48
еще раз никакого переоборудования быть не.может прибор учета очень дорогой очень , это сложный лабораторный прибор.
просто еще один способ содрать.больше реальную.калорийность не знает даже теплоснабжающая ТЕЦ ее намахивают. а вв о людях говорите. просто платежки будут ввше у всех. обьем не подделаешь виден на счетчике , а калорийность легко,
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: Сер 26 лют, 2020 00:49
нет таких если и есть то цена будет тысячи доларов за один
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: Сер 26 лют, 2020 00:52
Re: Як перехід на кіловати змінить суми в платіжках за газ
Ответ прост. В любом случае увеличит.
Если по случайности уменьшит, введут необходимый рыночно-обоснованный, повышающий коэффициент.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 26 лют, 2020 06:55
35 років проробив у Закарпатгазі. Не розумію як може тиск газу впливати на калорійність газу. Крім того виходить, що втрати газу із діравих труб мають заплатити споживачі. З введенням оплати за кВт. буде ще більше махінацій та маніпуляцій з нарахуванням та оплатою. В каламутній воді...
|