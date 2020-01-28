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Як перехід на кіловати змінить
суми в платіжках за газ

Як перехід на кіловати змінить суми в платіжках за газ
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:57

Re: Як перехід на кіловати змінить суми в платіжках за газ

Я одного не пойму. Котел у меня один и тот же. Обслужен. А платежи за газ при равных (ну согласен, приблизительно равных) температурах и после утепления дома - больше. И потребление больше. Калорийность газа - газовщики предлагают измерить (за мой счёт, если меньше нормы, даже утверждают, что сами анализ оплатят) и не боятся проверок. Ну как! Как они ухитряются нае...ать?
Sam17a
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:01

В платежке у потребителя все будет показано максимально ...”, – говорит Рабинович.
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:07

Газовщики и так нечисты на руку, то с калорийностью химичат, то с приведением к стандартным условиям. А переход на киловатты без замены счётчиков вообще открывает для них безграничные возможности для махинаций.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 00:44

R2 вот какую.скажут цифру такую и заплатим , кто будет мерять тепло при сгорании гаха тот и будет управлять ....сволочи! никак не проконтролируешь
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yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 00:48

  alexander_khirhyalan написав:Переоборудование будет стоить миллиарды. А каклорийность газа известная, в отчётах нафтогаза по областям видна.
В общем, задорого получим ничто.

еще раз никакого переоборудования быть не.может прибор учета очень дорогой очень , это сложный лабораторный прибор.
просто еще один способ содрать.больше реальную.калорийность не знает даже теплоснабжающая ТЕЦ ее намахивают. а вв о людях говорите. просто платежки будут ввше у всех. обьем не подделаешь виден на счетчике , а калорийность легко,
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 00:49

  balaks написав:мозги не надо промывать людям,,только замена счетчиков приведет к правильности потребления газа,,в платежках и сейчас перекручивают на киловатты,что то платить меньше не стали,,вот только менять они не хотят,покажите где есть такое в мире,чтобы счетчик стоял один,а считали другое,это специальные калорийные счетчики,,за свой счет их попробуй установить,проблемка

нет таких если и есть то цена будет тысячи доларов за один
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 00:52

Re: Як перехід на кіловати змінить суми в платіжках за газ

Ответ прост. В любом случае увеличит.
Если по случайности уменьшит, введут необходимый рыночно-обоснованный, повышающий коэффициент.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 06:55

35 років проробив у Закарпатгазі. Не розумію як може тиск газу впливати на калорійність газу. Крім того виходить, що втрати газу із діравих труб мають заплатити споживачі. З введенням оплати за кВт. буде ще більше махінацій та маніпуляцій з нарахуванням та оплатою. В каламутній воді...
montazhgaz_com
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 09:06

Опять схему мутят
vovar797
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 09:57

Сумма к оплате повысится однозначно. Калорийность меняется каждый день, час , а посчитают по максимальной "правильно" измеряной.
И проверить достоверность - будет невозможно.
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
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