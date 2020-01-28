Як перехід на кіловати змінить суми в платіжках за газ

montazhgaz_com написав:35 років проробив у Закарпатгазі. Не розумію як може тиск газу впливати на калорійність газу. Крім того виходить, що втрати газу із діравих труб мають заплатити споживачі. З введенням оплати за кВт. буде ще більше махінацій та маніпуляцій з нарахуванням та оплатою. В каламутній воді...
те саме хотів написати просто з телефону було не зручно. Диряві труби на калорійність газу НЕ впливають . І таку туфту говорити\писати це не поважати людей , бо це вчать в 9-10 класі на уроках фізики тиск і термодинаміку ( основи) як в трубу в якій під тиском йде газ може потрапити повітря - ціілком згоден з вами НІЯК . А от виток газу ДО лічильника сопживача це витрати Облгазів які вони хочуть перенести на споживачів !