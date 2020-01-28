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Як перехід на кіловати змінить
суми в платіжках за газ

Як перехід на кіловати змінить суми в платіжках за газ
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:41

  montazhgaz_com написав:35 років проробив у Закарпатгазі. Не розумію як може тиск газу впливати на калорійність газу. Крім того виходить, що втрати газу із діравих труб мають заплатити споживачі. З введенням оплати за кВт. буде ще більше махінацій та маніпуляцій з нарахуванням та оплатою. В каламутній воді...

те саме хотів написати просто з телефону було не зручно. Диряві труби на калорійність газу НЕ впливають . І таку туфту говорити\писати це не поважати людей , бо це вчать в 9-10 класі на уроках фізики тиск і термодинаміку ( основи) як в трубу в якій під тиском йде газ може потрапити повітря - ціілком згоден з вами НІЯК . А от виток газу ДО лічильника сопживача це витрати Облгазів які вони хочуть перенести на споживачів !
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yama
 
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И так крутят и так!!! Лиш бы содрать больше бабулесов!!!
mapamapa
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:21

А облгази купують газ теж відповідно теплотворній здатності (калорійності) чи в м. куб.? Це приблизно як труби - купують в тонах, а продають в метрах. Перевірено і не раз - "варка" скільки треба і більше.
montazhgaz_com
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:15

В том то и проблема, что газовые короли ложили большой хрен на решения властей об отмене морозных коэфициентов. Если еще и калории по какойто формуле начнут считать, все старания по снижению тарифов полетят на йух.
sersilver
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:30

давайте за гарячу водо по калорійноті розраховувати, тепла вода має меншу плотність
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:33

  sersilver написав:Если еще и калории по какойто формуле начнут считать

Могу предположить, что населенный пункт с самым низкокалорийным газом примут с коэффициентом 1, а остальные будут платить по бОльшим коэффициентам.
PSL
 
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