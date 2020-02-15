Як перехід на кіловати змінить суми в платіжках за газ
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montazhgaz_com написав:35 років проробив у Закарпатгазі. Не розумію як може тиск газу впливати на калорійність газу. Крім того виходить, що втрати газу із діравих труб мають заплатити споживачі. З введенням оплати за кВт. буде ще більше махінацій та маніпуляцій з нарахуванням та оплатою. В каламутній воді...
те саме хотів написати просто з телефону було не зручно. Диряві труби на калорійність газу НЕ впливають . І таку туфту говорити\писати це не поважати людей , бо це вчать в 9-10 класі на уроках фізики тиск і термодинаміку ( основи) як в трубу в якій під тиском йде газ може потрапити повітря - ціілком згоден з вами НІЯК . А от виток газу ДО лічильника сопживача це витрати Облгазів які вони хочуть перенести на споживачів !
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А облгази купують газ теж відповідно теплотворній здатності (калорійності) чи в м. куб.? Це приблизно як труби - купують в тонах, а продають в метрах. Перевірено і не раз - "варка" скільки треба і більше.
В том то и проблема, что газовые короли ложили большой хрен на решения властей об отмене морозных коэфициентов. Если еще и калории по какойто формуле начнут считать, все старания по снижению тарифов полетят на йух.
sersilver написав:В том то и проблема, что газовые короли ложили большой хрен на решения властей об отмене морозных коэфициентов. Если еще и калории по какойто формуле начнут считать, все старания по снижению тарифов полетят на йух.
В течении полугода тариф на ЦО в городе подняли в январе, тариф на воду с февраля, вывоз мусора почти в два раза три месяца назад, добавили доставку газа - где старания самих властей? Я уже не говорю, что абсолютно нет контроля над поставщиками, никогда раньше при температуре в +8-+10 батареи ЦО не жарили, чтобы к ним нельзя было прикоснуться. Если были бы старания, а не имитация - был бы результат.
НКРЕКП встановила нові тарифи для ДМП «ІФТКЕ» 16 січня 2020 р. на офіційному веб-сайті Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) було оприлюднено Постанову № 79 від 14.01.2020 р. «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, танспортування, постачання ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго».
З 05 лютого 2020 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Постановою № 283 від 04 лютого 2020 року для споживачів комунального підприємства «Івано-Франківськводоекотехпром» встановлено наступні тарифи.
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