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Посол Китаю в Росії повідомив, чи є коронавірус...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 16:47
Пропонуємо до обговорення:
Посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей спростував припущення про штучне походження коронавируса COVID-19, епіцентром поширення якого є місто Ухань - адміністративний центр китайської провінції Хубей.
Дивися повний текст Посол Китаю в Росії повідомив, чи є коронавірус створеним штучно
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Додано: Вів 25 лют, 2020 16:47
Может.... но это элементарная утечка......
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Пон 24 лют, 2020 20:36
shapo
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