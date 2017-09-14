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Посол Китаю в Росії повідомив,
чи є коронавірус...

Посол Китаю в Росії повідомив, чи є коронавірус...
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:47

Посол Китаю в Росії повідомив, чи є коронавірус...

Пропонуємо до обговорення:
Посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей спростував припущення про штучне походження коронавируса COVID-19, епіцентром поширення якого є місто Ухань - адміністративний центр китайської провінції Хубей.

Дивися повний текст Посол Китаю в Росії повідомив, чи є коронавірус створеним штучно.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:47

Может.... но это элементарная утечка......
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