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Коронавірус може вразити
80% населення Землі, - ВООЗ

Коронавірус може вразити 80% населення Землі, - ВООЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:56

Коронавірус може вразити 80% населення Землі, - ВООЗ

Пропонуємо до обговорення:
Коронавірус може вразити 80% населення Землі. Таку гучну заяву зробили співробітники ВООЗ, передає Bloomberg.

Дивися повний текст Коронавірус може вразити 80% населення Землі, - ВООЗ.
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