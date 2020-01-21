RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Глава "Київавтодору" став
заступником Віталія Кличка

Глава "Київавтодору" став заступником Віталія Кличка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:03

Глава "Київавтодору" став заступником Віталія Кличка

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі КМДА.

Дивися повний текст Глава \"Київавтодору\" став заступником Віталія Кличка.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93677
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:03

так типа этот прохфессор дороги умеет строить!?
hoyinuyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 20.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:35

  hoyinuyo написав:так типа этот прохфессор дороги умеет строить!?


Доктор назначил академика 8)
Часть портфолио, этого действительного члена, например в том сюжете:

С такими "учёными" совсем не удивляет почему мы так живем.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6263
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2934 раз.
Подякували: 1841 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Глава Нацбанку розкрив деталі "пілоту" з е-гривні
R2 » Суб 22 лют, 2020 11:52
2 294
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лют, 2020 22:45
19professor69
Глава Dragon Capital: В Україні зараз чи не найкраща...
R2 » П'ят 07 лют, 2020 09:07
5 400
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 13:13
p_a_l
Колишнього адвоката Януковича призначили заступником...
R2 » Вів 21 січ, 2020 13:51
8 696
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 14:37
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.