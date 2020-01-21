Про це повідомили в прес-службі КМДА.
Дивися повний текст Глава \"Київавтодору\" став заступником Віталія Кличка.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:03
Глава "Київавтодору" став заступником Віталія Кличка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава \"Київавтодору\" став заступником Віталія Кличка.
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:35
Доктор назначил академика
Часть портфолио, этого действительного члена, например в том сюжете:
С такими "учёными" совсем не удивляет почему мы так живем.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
|