|
|
Низькі ціни на газ в Європі зберігатимуться в найближчі...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:04
Пропонуємо до обговорення:
Низькі ціни на природний газ у Європі зберігатимуться протягом найближчих 2-3 років, заявив глава правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв під час Українського енергетичного форуму в Києві.
Дивися повний текст Низькі ціни на газ в Європі зберігатимуться в найближчі 2-3 роки - глава «Нафтогазу»
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93677
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:04
А с нас дерет в три шкуры!!!
-
hoyinuyo
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 20.11.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|44
|
|
|6
|209
|
|
|15
|1398
|