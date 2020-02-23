RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Низькі ціни на газ в Європі
зберігатимуться в найближчі...

Низькі ціни на газ в Європі зберігатимуться в найближчі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:04

Низькі ціни на газ в Європі зберігатимуться в найближчі...

Пропонуємо до обговорення:
Низькі ціни на природний газ у Європі зберігатимуться протягом найближчих 2-3 років, заявив глава правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв під час Українського енергетичного форуму в Києві.

Дивися повний текст Низькі ціни на газ в Європі зберігатимуться в найближчі 2-3 роки - глава «Нафтогазу».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93677
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:04

А с нас дерет в три шкуры!!!
hoyinuyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 20.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОККО і WOG знизили ціни на автогаз
R2 » Вів 25 лют, 2020 10:59
1 44
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 10:59
jeugen
Оржель прогнозує на літо зниження ціни газу до $80
R2 » Пон 24 лют, 2020 12:37
6 209
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 10:30
ALexxxS
Коли виходять на пенсію в Європі (інфографіка) 1, 2
R2 » Нед 23 лют, 2020 08:21
15 1398
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 14:41
Taras Rudko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.