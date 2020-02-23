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Низькі ціни на газ в Європі зберігатимуться в найближчі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:04
Пропонуємо до обговорення:
Низькі ціни на природний газ у Європі зберігатимуться протягом найближчих 2-3 років, заявив глава правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв під час Українського енергетичного форуму в Києві.
Дивися повний текст Низькі ціни на газ в Європі зберігатимуться в найближчі 2-3 роки - глава «Нафтогазу»
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