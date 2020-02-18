Президент Володимир Зеленський вважає, що міністри не повинні отримувати зарплати, доки не погасять зарплатні борги перед шахтарями.
Дивися повний текст Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не отримає зарплатню.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 17:17
Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не...
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Дивися повний текст Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не отримає зарплатню.
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:17
ну саме тому що ти ПРОСИШ а не вимагаєш нічого не зміниться. не кажучи вже про причину цього сорому
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