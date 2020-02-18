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Зеленський: Якщо борги шахтарям
не закриють, уряд не...

Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:17

Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вважає, що міністри не повинні отримувати зарплати, доки не погасять зарплатні борги перед шахтарями.

Дивися повний текст Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не отримає зарплатню.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:17

ну саме тому що ти ПРОСИШ а не вимагаєш нічого не зміниться. не кажучи вже про причину цього сорому
ruslan42212
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