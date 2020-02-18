Президент Володимир Зеленський вважає, що міністри не повинні отримувати зарплати, доки не погасять зарплатні борги перед шахтарями.
Дивися повний текст Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не отримає зарплатню.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 17:17
Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не отримає зарплатню.
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:17
ну саме тому що ти ПРОСИШ а не вимагаєш нічого не зміниться. не кажучи вже про причину цього сорому
Додано: Вів 25 лют, 2020 18:00
Re: Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не...
Шаг больше чем правильный.
Но главное, что не только углекопы в ауте и без З/П.
Есть ещё казённые машиностроители - с той же оборонки.
Сейчас кликуши начнут противопоставлять неплатежи свои - типа углекопам всё отдали.
Какой отдали, когда это З/П ещё за прошлые годы уголь давно продали и он "сгорел".
Углекопы Донбасса, Волыни, Галычины, рудокопы Кривого Рога, ....
- Есть ещё один нюанс, ведь ОНИ крупнейшие плательщики налога в Бюджет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 25 лют, 2020 18:20
Главное, что бы З/П и процесс её выдачи не оказался, как и при папередниках - одноразовой пиар акцией.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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