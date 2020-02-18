Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не...

Додано: Вів 25 лют, 2020 18:00

Шаг больше чем правильный.

Но главное, что не только углекопы в ауте и без З/П.

Есть ещё казённые машиностроители - с той же оборонки.

Сейчас кликуши начнут противопоставлять неплатежи свои - типа углекопам всё отдали.

Какой отдали, когда это З/П ещё за прошлые годы уголь давно продали и он "сгорел".

Углекопы Донбасса, Волыни, Галычины, рудокопы Кривого Рога, ....



- Есть ещё один нюанс, ведь ОНИ крупнейшие плательщики налога в Бюджет.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.