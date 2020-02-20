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Зеленський: Якщо борги шахтарям
не закриють, уряд не...

Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:21

  ssnet написав:У нас с шахтерам и шахтами вечно какая-то магия происходит. Кто бы не пришел со времен независимости им всегда не платят вовремя, но они упорно продолжают работать. Може это специально делается, чтоб они были голодные и злые, а наш клоун этого ее не просек ? Возможно, ща все деньги им выплатят и большая часть в запой уйдут или в больницу с отравлением денатуратом попадет.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46160 ... t-optoviki
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/12/11/654738/
1. Они по Закону не имеют Права не работать.
2. Они не имеют Права расчитываться.
3. Они не имею Права бастовать.
4. Наличие влияния системного криминала на работу базовых предприятий - Даже Зе обошел.
5. "Сытый" в шахту никогда добровольно не пойдёт. Там работает система Геноцида.
6. Они не являются гражданами Украины, ибо на них не распространяются Законы Украины.
7. Именно это навязано Законами Украины.

Они - официальные рабы.
Разобраться далёкому - практически не возможно. Убивают ежедневно, в самый изощрённый способ десятки углекопов, что хотят себя просто называть Людьми, или Гражданами Украины.
Различайте тех, кто торгует и тех, кто "добывает"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 26 лют, 2020 11:35, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:24

  Renee написав:Kudrjavuy
Но Лукашенко ему не догнать, как не будет стараться...

А гроші де?
- Нема, бо вже вкрали!
- Хіба що трохи пірожених з'їли.
А ті, хто добув це вугілля - а Ви працюйте!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:51

  Kudrjavuy написав:
  ssnet написав:У нас с шахтерам и шахтами вечно какая-то магия происходит. Кто бы не пришел со времен независимости им всегда не платят вовремя, но они упорно продолжают работать. Може это специально делается, чтоб они были голодные и злые, а наш клоун этого ее не просек ? Возможно, ща все деньги им выплатят и большая часть в запой уйдут или в больницу с отравлением денатуратом попадет.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46160 ... t-optoviki
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/12/11/654738/
1. Они по Закону не имеют Права не работать.
2. Они не имеют Права расчитываться.
3. Они не имею Права бастовать.
4. Наличие влияния системного криминала на работу базовых предприятий - Даже Зе обошел.
5. "Сытый" в шахту никогда добровольно не пойдёт. Там работает система Геноцида.
6. Они не являются гражданами Украины, ибо на них не распространяются Законы Украины.
7. Именно это навязано Законами Украины.

Они - официальные рабы.
Разобраться далёкому - практически не возможно. Убивают ежедневно, в самый изощрённый способ десятки углекопов, что хотят себя просто называть Людьми, или Гражданами Украины.
Различайте тех, кто торгует и тех, кто "добывает"

Что им мешает написать заяяву , отработать положенный срок и уйти таксовать, на стройку, курьером и ли еще куда-то ? И не обязательно в Украине, благо возможностей для тех кто хочет работать предостаточно.
ssnet
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