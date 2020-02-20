Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не...
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ssnet написав:У нас с шахтерам и шахтами вечно какая-то магия происходит. Кто бы не пришел со времен независимости им всегда не платят вовремя, но они упорно продолжают работать. Може это специально делается, чтоб они были голодные и злые, а наш клоун этого ее не просек ? Возможно, ща все деньги им выплатят и большая часть в запой уйдут или в больницу с отравлением денатуратом попадет.
Они - официальные рабы. Разобраться далёкому - практически не возможно. Убивают ежедневно, в самый изощрённый способ десятки углекопов, что хотят себя просто называть Людьми, или Гражданами Украины. Различайте тех, кто торгует и тех, кто "добывает"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 26 лют, 2020 11:35, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Renee написав:Kudrjavuy Но Лукашенко ему не догнать, как не будет стараться...
А гроші де? - Нема, бо вже вкрали! - Хіба що трохи пірожених з'їли. А ті, хто добув це вугілля - а Ви працюйте!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ssnet написав:У нас с шахтерам и шахтами вечно какая-то магия происходит. Кто бы не пришел со времен независимости им всегда не платят вовремя, но они упорно продолжают работать. Може это специально делается, чтоб они были голодные и злые, а наш клоун этого ее не просек ? Возможно, ща все деньги им выплатят и большая часть в запой уйдут или в больницу с отравлением денатуратом попадет.
Они - официальные рабы. Разобраться далёкому - практически не возможно. Убивают ежедневно, в самый изощрённый способ десятки углекопов, что хотят себя просто называть Людьми, или Гражданами Украины. Различайте тех, кто торгует и тех, кто "добывает"
Что им мешает написать заяяву , отработать положенный срок и уйти таксовать, на стройку, курьером и ли еще куда-то ? И не обязательно в Украине, благо возможностей для тех кто хочет работать предостаточно.
ssnet написав:Что им мешает написать заяяву , отработать положенный срок и уйти таксовать, на стройку, курьером и ли еще куда-то ?
На этом и заканчивается дискуссия. - у Вас Нет даже понимания сути. - 100% наоборот! - Их не для этого загоняли в шахту, их загоняли предварительно, насильно лишив этого выбора.
Попав хоть на год - он лишен статуса "Человека" до выхода на пенсию. Только на пенсии от нигде не нужен, кроме шахты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Проблема не в "шахтёрах"! Они - "холопы казённые" - А в тех, кто покупает и продаёт!
Только малопонимающим впаривают, что "шахтёры" виной того, что(например) по 15 евроцентов(Государство Украина) покупает электроэнергию?(зелёную)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.