Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не...

Додано: Сер 26 лют, 2020 13:15

Проблема не в "шахтёрах"!

Они - "холопы казённые"

- А в тех, кто покупает и продаёт!



Только малопонимающим впаривают, что "шахтёры" виной того, что(например) по 15 евроцентов(Государство Украина) покупает электроэнергию?(зелёную)

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.