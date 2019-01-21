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Фізособи не поспішають
ініціювати власне банкрутство

Фізособи не поспішають ініціювати власне банкрутство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:17

Фізособи не поспішають ініціювати власне банкрутство

Пропонуємо до обговорення:
Фізособи не поспішають ініціювати власне банкрутство. Про це повідомив старший юрист KPMG Law Ukraine Богдан Шишковський під час круглого столу «Чи стане 2020 й роком кредитування економіки?».

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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:17

""Фізособи не поспішають ініціювати власне банкрутство"" Так ещё рано. Сначала надо набраться кредитов дешёвых ,а только затем можно" iнiцiюватi банкрутство".
Дядя Дима
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