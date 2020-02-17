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"ДТЕК" Ахметова не планує брати участь у приватизації...
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Додано: Вів 25 лют, 2020 17:51
Пропонуємо до обговорення:
Група компаній "ДТЕК" Ріната Ахметова не планує брати участь у приватизації "Центренерго" та збиткових державних шахт.
Дивися повний текст \"ДТЕК\" Ахметова не планує брати участь у приватизації держшахт
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Додано: Вів 25 лют, 2020 17:51
Они свои "вершки собрали" за копейки.Остальное их не интересует.
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