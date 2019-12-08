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НБУ: економіці поки далеко
від стану "ухандоханої"

НБУ: економіці поки далеко від стану "ухандоханої"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:12

НБУ: економіці поки далеко від стану "ухандоханої"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі НБУ.

Дивися повний текст НБУ: економіці поки далеко від стану \"ухандоханої\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:12

Все еще впереди у "новой" Зе-команды
Anonim2666
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:26

Re: НБУ: економіці поки далеко від стану

Мнучин — Грете Тунберг: Хорошо бы тебе сначала в колледж поступить
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/01/23/ ... h-postupit
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:48

Re: НБУ: економіці поки далеко від стану

  Anonim2666 написав:Все еще впереди у "новой" Зе-команды

Скажу честно, а я не верю что всё у нас так плохо по вине Зе-команды. Можно вообще ничего не делать и всё будет нормально. Ну а что-бы окончательно завалить, ну это надо стараться очень, кризис устроить, дефолт. Пока что я ничего такого не вижу. Есть сезонные колебание которые преподносят как полный провал.
Попаданец
 
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