Про це повідомили в прес-службі НБУ.
Дивися повний текст НБУ: економіці поки далеко від стану \"ухандоханої\".
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Додано: Вів 25 лют, 2020 18:12
НБУ: економіці поки далеко від стану "ухандоханої"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ: економіці поки далеко від стану \"ухандоханої\".
Додано: Вів 25 лют, 2020 18:26
Re: НБУ: економіці поки далеко від стану
Мнучин — Грете Тунберг: Хорошо бы тебе сначала в колледж поступить
Подробнее:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 25 лют, 2020 18:48
Re: НБУ: економіці поки далеко від стану
Скажу честно, а я не верю что всё у нас так плохо по вине Зе-команды. Можно вообще ничего не делать и всё будет нормально. Ну а что-бы окончательно завалить, ну это надо стараться очень, кризис устроить, дефолт. Пока что я ничего такого не вижу. Есть сезонные колебание которые преподносят как полный провал.
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