Польща за рівнем доходу на душу населення в минулому році випередила ще одну країну Західної Європи - Португалію.
Дивися повний текст Поляки стали багатшими за португальців, українці обігнали марокканців - МВФ.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 19:44
Поляки стали багатшими за португальців, українці...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поляки стали багатшими за португальців, українці обігнали марокканців - МВФ.
Додано: Вів 25 лют, 2020 19:44
И этим все сказано...И как эта тотально корупираваная страна ещё не умерла ... и смотрите Россия и Белоруссия давно нас обогнали ...
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