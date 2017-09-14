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Скільки українців готові
терпіти матеріальні труднощі...

Скільки українців готові терпіти матеріальні труднощі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:14

Скільки українців готові терпіти матеріальні труднощі...

Пропонуємо до обговорення:
У травні 2018 року 9% українців були готові скільки завгодно терпіти матеріальні труднощі заради успіху реформ парламенту.

Дивися повний текст Скільки українців готові терпіти матеріальні труднощі задля успіху реформ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:14

труднощі маєм постійні.
а хто бачив рехворми?
igorbuda52
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