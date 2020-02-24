У травні 2018 року 9% українців були готові скільки завгодно терпіти матеріальні труднощі заради успіху реформ парламенту.
Дивися повний текст Скільки українців готові терпіти матеріальні труднощі задля успіху реформ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 лют, 2020 20:14
Скільки українців готові терпіти матеріальні труднощі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців готові терпіти матеріальні труднощі задля успіху реформ.
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:35
Re: Скільки українців готові терпіти матеріальні труднощі...
В независимости от изменения лиц реформаторов - действия их ничем кардинально не отличаются. Выезд населения из страны - один из мощнейших маяков "успешности" реформ.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:57
Ну такое, всегда надо отдавать себе отчет, что качество твоей жизни на 99% зависит от тебя
Додано: Вів 25 лют, 2020 23:12
Re: Скільки українців готові терпіти матеріальні труднощі...
Не вопрос, а издевка самая натуральная)
|