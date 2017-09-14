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Скільки українців готові терпіти матеріальні труднощі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:17
Главный бич нашей страны - это высоко мотивированные и низко квалифицированные "управленцы" (ради, министры и т д)
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Галина441
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:21
Галина441 написав:
Главный бич нашей страны - это высоко мотивированные и низко квалифицированные "управленцы" (ради, министры и т д)
Из-за них у нас продукция кривая-косая выходит ?
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ssnet
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:22
omb написав:Vovick
и что? Для вас новость, что мы все умрем?
Вопрос стоит в том, вы хотите чтобы ваша старость больше зависела от вас или от людей, которым плевать на вас и все
Есть еще и высшие силы. Человек предполагает, а Бог располагает.
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vetka
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:32
vetka правильно, так и появляются тоскователи по совку, лишь бы ответсвенность скинуть на кого-то, лишь бы давали хоть что-то
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:37
omb написав:vetka
правильно, так и появляются тоскователи по совку, лишь бы ответсвенность скинуть на кого-то, лишь бы давали хоть что-то
Простите, а как человек может запланировать свою смерть???
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vetka
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:42
ssnet написав: Галина441 написав:
Главный бич нашей страны - это высоко мотивированные и низко квалифицированные "управленцы" (ради, министры и т д)
Из-за них у нас продукция кривая-косая выходит ?
Де Ви косу-криву бачили ? Навіть "стандартна" китайська залежить від матеріалів в основному - які і визначають ціну .
Ну а по суті - так - якість продукції і її кількість залежить не від працівника , а власника та управлінця ... І як/чи зробити якісну чи неякісну продукцію - вирішують вони .
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Puente
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