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Скільки українців готові
терпіти матеріальні труднощі...

Скільки українців готові терпіти матеріальні труднощі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:17

Главный бич нашей страны - это высоко мотивированные и низко квалифицированные "управленцы" (ради, министры и т д)
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:21

  Галина441 написав:Главный бич нашей страны - это высоко мотивированные и низко квалифицированные "управленцы" (ради, министры и т д)

Из-за них у нас продукция кривая-косая выходит ? :mrgreen:
ssnet
1
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:22

  omb написав:Vovick и что? Для вас новость, что мы все умрем? :)
Вопрос стоит в том, вы хотите чтобы ваша старость больше зависела от вас или от людей, которым плевать на вас и все :)

Есть еще и высшие силы. Человек предполагает, а Бог располагает.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:32

vetka правильно, так и появляются тоскователи по совку, лишь бы ответсвенность скинуть на кого-то, лишь бы давали хоть что-то
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 351
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:37

  omb написав:vetka правильно, так и появляются тоскователи по совку, лишь бы ответсвенность скинуть на кого-то, лишь бы давали хоть что-то

Простите, а как человек может запланировать свою смерть???
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:42

  ssnet написав:
  Галина441 написав:Главный бич нашей страны - это высоко мотивированные и низко квалифицированные "управленцы" (ради, министры и т д)

Из-за них у нас продукция кривая-косая выходит ? :mrgreen:


Де Ви косу-криву бачили ? Навіть "стандартна" китайська залежить від матеріалів в основному - які і визначають ціну .
Ну а по суті - так - якість продукції і її кількість залежить не від працівника , а власника та управлінця ... І як/чи зробити якісну чи неякісну продукцію - вирішують вони .
Puente
 
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  #<12
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