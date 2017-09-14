Скільки українців готові терпіти матеріальні труднощі...
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Галина441 написав:Главный бич нашей страны - это высоко мотивированные и низко квалифицированные "управленцы" (ради, министры и т д)
Из-за них у нас продукция кривая-косая выходит ?
Де Ви косу-криву бачили ? Навіть "стандартна" китайська залежить від матеріалів в основному - які і визначають ціну . Ну а по суті - так - якість продукції і її кількість залежить не від працівника , а власника та управлінця ... І як/чи зробити якісну чи неякісну продукцію - вирішують вони .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Жить нужно, а не терпеть, в любой стране, там где ты считаешь себя человеком и можешь применить свои способности. Думать, что родина тебя не забудет - почетно, но не стоит забывать, что она о тебе и не вспомнит.
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