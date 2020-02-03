Шостий апеляційний адміністративний суд 19 лютого відмовив у задоволенні скарги НБУ і залишив в силі рішення першої інстанції про відновлення діяльності банку Союз.
Дивися повний текст Суд знову реанімував банк \"Союз\".
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Додано: Вів 25 лют, 2020 21:38
Суд знову реанімував банк "Союз"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд знову реанімував банк \"Союз\".
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:49
Re: Суд знову реанімував банк
Почему то вспомнилось
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