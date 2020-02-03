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Суд знову реанімував
банк "Союз"

Суд знову реанімував банк "Союз"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:38

Суд знову реанімував банк "Союз"

Пропонуємо до обговорення:
Шостий апеляційний адміністративний суд 19 лютого відмовив у задоволенні скарги НБУ і залишив в силі рішення першої інстанції про відновлення діяльності банку Союз.

Дивися повний текст Суд знову реанімував банк \"Союз\".
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:49

Re: Суд знову реанімував банк

Шестой апелляционный административный суд 19 февраля отказал в удовлетворении жалобы Национального банка Украины (НБУ) и оставил в силе решение первой инстанции о восстановлении деятельности банка “Союз”. Об этом сообщает регулятор.

В НБУ отмечают, что “это уже третий круг рассмотрения дела банка Союз в судах”.


Почему то вспомнилось :mrgreen:

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