Зарплати маркетологів в Україні починаються від 8 тис. грн.
Дивися повний текст Скільки заробляють маркетологи (інфографіка).
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Додано: Вів 25 лют, 2020 22:04
Скільки заробляють маркетологи (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки заробляють маркетологи (інфографіка).
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:04
На заметку! Делюсь актуальными данными за 2020 год для сравнения динамики:
Среди SEO-специалистов больше всего респондентов уровня Middle со средней зарплатой $750. По сравнению с результатами прошлого года, составители исследования отмечают возрастание медианы зарплаты для SEO Team Lead (на 20%), в то же время зарплата SEO-аналитиков снизилась на 29,5% в нашей выборке.
Медиана по зарплате на должности Content Marketer (контент-маркетолог) за 2019 год составила $550, что на 10% больше, чем во второй половине 2018 года. В то же время, медиана зарплаты редактора выросла на $100.
Медиана зарплаты в SMM-сфере составляет $600. В SMM, как и в прошлом году, наблюдается плавный рост зарплаты. Так, зарплата Junior SMM специалиста выросла на 14%.
Большая часть респондентов SEO/PPC Project Manager работают на позиции Senior. Средняя зарплата SEO/PPC Project Manager составляет $1200. Медиана незначительно изменилась по сравнению с данными предыдущего опроса для Middle PM, например, выросла на 4%.
Медиана по зарплате для должности Marketing & Sales уровня Middle практически не изменилась и составляет $800.
Источник: AIN
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