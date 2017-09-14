RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки заробляють
маркетологи (інфографіка)

Скільки заробляють маркетологи (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:04

Скільки заробляють маркетологи (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Зарплати маркетологів в Україні починаються від 8 тис. грн.

Дивися повний текст Скільки заробляють маркетологи (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93683
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:04

На заметку! Делюсь актуальными данными за 2020 год для сравнения динамики:

Среди SEO-специалистов больше всего респондентов уровня Middle со средней зарплатой $750. По сравнению с результатами прошлого года, составители исследования отмечают возрастание медианы зарплаты для SEO Team Lead (на 20%), в то же время зарплата SEO-аналитиков снизилась на 29,5% в нашей выборке.

Медиана по зарплате на должности Content Marketer (контент-маркетолог) за 2019 год составила $550, что на 10% больше, чем во второй половине 2018 года. В то же время, медиана зарплаты редактора выросла на $100.

Медиана зарплаты в SMM-сфере составляет $600. В SMM, как и в прошлом году, наблюдается плавный рост зарплаты. Так, зарплата Junior SMM специалиста выросла на 14%.

Большая часть респондентов SEO/PPC Project Manager работают на позиции Senior. Средняя зарплата SEO/PPC Project Manager составляет $1200. Медиана незначительно изменилась по сравнению с данными предыдущего опроса для Middle PM, например, выросла на 4%.

Медиана по зарплате для должности Marketing & Sales уровня Middle практически не изменилась и составляет $800.

Источник: AIN
jakecopernik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 53
З нами з: 21.07.16
Подякував: 32 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: omb, vitaliy_berdinskikh, warlamp і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки українців готові терпіти матеріальні труднощі...
R2 » Вів 25 лют, 2020 20:14
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 20:14
igorbuda52
У комітеті цифрової трансформації сказали, скільки...
R2 » Пон 24 лют, 2020 11:09
6 234
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 11:19
svyatoslav_hromyak
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 587, 588, 589
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5888 350531
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 20:36
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.