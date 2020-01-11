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Анонсована Гончаруком іпотека дозволить багатьом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 лют, 2020 02:44
Пропонуємо до обговорення:
Анонсована урядом прем'єр-міністра Олексія Гончарука доступна іпотека дасть багатьом українцям можливість придбати своє житло - вже зараз, а не через 30 років. Про це на сторінці в Facebook заявив політичний експерт Кирило Молчанов.
Дивися повний текст Анонсована Гончаруком іпотека дозволить багатьом українцям обзавестися житлом, - експерт
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Додано: Сер 26 лют, 2020 02:44
ахххаххах
Скорочення тіньової економіки у 2 рази? :)
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