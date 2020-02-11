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«Укрзалізниця» встановила
зарядні станції для...

«Укрзалізниця» встановила зарядні станції для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 04:47

«Укрзалізниця» встановила зарядні станції для...

Пропонуємо до обговорення:
На Центральному залізничному вокзалі Києва запрацювали дві зарядні станції для електромобілів.

Дивися повний текст «Укрзалізниця» встановила зарядні станції для електрокарів (фото).
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 04:47

На бензине примерно те же деньги получаются.
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