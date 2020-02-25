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Уряд планує реформувати
екоподатки в Україні

Уряд планує реформувати екоподатки в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 06:12

Уряд планує реформувати екоподатки в Україні

Пропонуємо до обговорення:
За умови реформування податку на викиди CO2 Україна зможе щороку отримувати 5 млрд гривень.

Дивися повний текст Уряд планує реформувати екоподатки в Україні.
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Полный бред, все давно предумано и проработано с 2007-2012 отработано в рамках киотского протокола
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