За умови реформування податку на викиди CO2 Україна зможе щороку отримувати 5 млрд гривень.
Дивися повний текст Уряд планує реформувати екоподатки в Україні.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 06:12
Уряд планує реформувати екоподатки в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд планує реформувати екоподатки в Україні.
Додано: Сер 26 лют, 2020 06:12
Полный бред, все давно предумано и проработано с 2007-2012 отработано в рамках киотского протокола
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