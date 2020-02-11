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На місці блошиного ринку на Куренівці облаштують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 лют, 2020 08:56
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив гендиректор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко.
Дивися повний текст На місці блошиного ринку на Куренівці облаштують пішохідні доріжки та освітлення
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Додано: Сер 26 лют, 2020 08:56
Введите эвтаназию. Тогда вы очистите Киев и всю Украину полностью.
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