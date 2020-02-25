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139 млрд доларів за день:
Коронавірус б'є по гаманцях...

139 млрд доларів за день: Коронавірус б'є по гаманцях...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:41

139 млрд доларів за день: Коронавірус б'є по гаманцях...

Пропонуємо до обговорення:
Сумарний статок 500 найбагатших людей світу скоротилося приблизно на 139 млрд доларів

Дивися повний текст 139 млрд доларів за день: Коронавірус б'є по гаманцях багатих людей світу.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:41

аби з голоду не попухли
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