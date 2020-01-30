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Трамп продовжив
санкції проти РФ

Трамп продовжив санкції проти РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:50

Трамп продовжив санкції проти РФ

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний документ оприлюднений на сайті Білого Дому.

Дивися повний текст Трамп продовжив санкції проти РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:50

это бы неплохо разжевать для неискушенных в международной политике читателей... а то статья звучит, как будто ЧП в Штатах ибо враг у ворот ))
Tamagoch
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