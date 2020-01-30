Відповідний документ оприлюднений на сайті Білого Дому.
Дивися повний текст Трамп продовжив санкції проти РФ.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 10:50
Трамп продовжив санкції проти РФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трамп продовжив санкції проти РФ.
Додано: Сер 26 лют, 2020 10:50
это бы неплохо разжевать для неискушенных в международной политике читателей... а то статья звучит, как будто ЧП в Штатах ибо враг у ворот ))
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