|
|
|
500 тис. грн тільки на рекламі: Кіберполіція затримала...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 лют, 2020 10:56
Пропонуємо до обговорення:
Співробітники кіберполіції в Чернігівській області спільно зі слідчими обласної поліції припинили діяльність кількох онлайн-кінотеатрів, які незаконно поширювали контент, порушуючи авторське право і незаконно отримуючи дохід від реклами.
Дивися повний текст 500 тис. грн тільки на рекламі: Кіберполіція затримала відеопірата
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93691
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 26 лют, 2020 10:56
что-то мне кажется "ущерб, нанесенный правообладателям" высчитывается, основываясь на предположениях - это нормально в юридической практике?
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 3029
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 312 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|