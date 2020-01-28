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500 тис. грн тільки на рекламі:
Кіберполіція затримала...

500 тис. грн тільки на рекламі: Кіберполіція затримала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:56

500 тис. грн тільки на рекламі: Кіберполіція затримала...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники кіберполіції в Чернігівській області спільно зі слідчими обласної поліції припинили діяльність кількох онлайн-кінотеатрів, які незаконно поширювали контент, порушуючи авторське право і незаконно отримуючи дохід від реклами.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:56

что-то мне кажется "ущерб, нанесенный правообладателям" высчитывается, основываясь на предположениях - это нормально в юридической практике?
Tamagoch
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