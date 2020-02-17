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В НБУ оцінили плюси і
мінуси зміцнення гривні

В НБУ оцінили плюси і мінуси зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:17

В НБУ оцінили плюси і мінуси зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
Зміцнення національної валюти мало як позитивний, так і негативний вплив на економіку України.

Дивися повний текст В НБУ оцінили плюси і мінуси зміцнення гривні.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:17

Тут финансовые рынки рушатся, что вы думаете как вы удержите курс если нерезы начнут распродавать ОВГЗ?
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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