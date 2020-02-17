Зміцнення національної валюти мало як позитивний, так і негативний вплив на економіку України.
Дивися повний текст В НБУ оцінили плюси і мінуси зміцнення гривні.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:17
В НБУ оцінили плюси і мінуси зміцнення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ оцінили плюси і мінуси зміцнення гривні.
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:17
Тут финансовые рынки рушатся, что вы думаете как вы удержите курс если нерезы начнут распродавать ОВГЗ?
Додано: Сер 26 лют, 2020 15:21
Re: В НБУ оцінили плюси і мінуси зміцнення гривні
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