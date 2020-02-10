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Коболєв порівняв баланс платежів
з "Газпромом" зараз і в...

Коболєв порівняв баланс платежів з "Газпромом" зараз і в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:05

Коболєв порівняв баланс платежів з "Газпромом" зараз і в...

Пропонуємо до обговорення:
Баланс платежів між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" кардинально змінився з 2013-го року, і зараз є на користь України.

Дивися повний текст Коболєв порівняв баланс платежів з \"Газпромом\" зараз і в 2013 році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:05

Ну а теперь Украина отдает миллиарны долларов в пользу США и прочего запада.
Что поменялось?

А теперь пусть коболев сравнит СТОИМОСТЬ ГАЗА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ в 2013 ГОДУ и 2020 или 2019 например.
Также можно сравнить цены на холодную и гарячую воду или хотя бы буханку хлеба.
А также зарплату самого кобылева в 2013 и 2020 году.
цифры в студиию!
blueiceua
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