Баланс платежів між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" кардинально змінився з 2013-го року, і зараз є на користь України.
Дивися повний текст Коболєв порівняв баланс платежів з \"Газпромом\" зараз і в 2013 році.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:05
Коболєв порівняв баланс платежів з "Газпромом" зараз і в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв порівняв баланс платежів з \"Газпромом\" зараз і в 2013 році.
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:05
Ну а теперь Украина отдает миллиарны долларов в пользу США и прочего запада.
Что поменялось?
А теперь пусть коболев сравнит СТОИМОСТЬ ГАЗА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ в 2013 ГОДУ и 2020 или 2019 например.
Также можно сравнить цены на холодную и гарячую воду или хотя бы буханку хлеба.
А также зарплату самого кобылева в 2013 и 2020 году.
цифры в студиию!
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