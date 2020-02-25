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Коронавірус дарує Україні нові можливості - Милованов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:09
Пропонуємо до обговорення:
Проблеми китайської економіки, які виникли через поширення коронавируса, дають шанс українському бізнесу зайняти нові ніші на світовому і внутрішньому ринках. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов.
Дивися повний текст Коронавірус дарує Україні нові можливості - Милованов
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:09
Украинский бизнес? Нет не слышалы.
Вот об украинской коррупции и екс-президентах миллиардерах слышали все.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:47
такий ... цікавий хід думок. сюр просто
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:49
министр деградации придумывает, как еще развлечь публику?
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:31
Где тесты на короновирус????
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