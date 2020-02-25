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Коронавірус дарує Україні
нові можливості - Милованов

Коронавірус дарує Україні нові можливості - Милованов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:09

Коронавірус дарує Україні нові можливості - Милованов

Пропонуємо до обговорення:
Проблеми китайської економіки, які виникли через поширення коронавируса, дають шанс українському бізнесу зайняти нові ніші на світовому і внутрішньому ринках. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов.

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R2
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Украинский бизнес? Нет не слышалы.
Вот об украинской коррупции и екс-президентах миллиардерах слышали все.
blueiceua
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такий ... цікавий хід думок. сюр просто
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:49

Re: Коронавірус дарує Україні нові можливості - Милованов

министр деградации придумывает, как еще развлечь публику?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:31

Где тесты на короновирус????
Галина441
 
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