Більше половини готові підняти з/п на 10-20%.
Дивися повний текст Скільки роботодавців готові підвищити заробітну плату, щоб утримати працівника на посаді (інфографіка).
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:04
Скільки роботодавців готові підвищити заробітну плату,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки роботодавців готові підвищити заробітну плату, щоб утримати працівника на посаді (інфографіка).
Додано: Сер 26 лют, 2020 13:04
Ключевая фраза: "рекрутеры видят проблему в низкой предлагаемой заработной плате – 43%".
И это касается абсолютно всех сфер, где есть дефицит кадров...
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