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Скільки роботодавців готові
підвищити заробітну плату,...

Скільки роботодавців готові підвищити заробітну плату,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:04

Скільки роботодавців готові підвищити заробітну плату,...

Пропонуємо до обговорення:
Більше половини готові підняти з/п на 10-20%.

Дивися повний текст Скільки роботодавців готові підвищити заробітну плату, щоб утримати працівника на посаді (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:04

Ключевая фраза: "рекрутеры видят проблему в низкой предлагаемой заработной плате – 43%".
И это касается абсолютно всех сфер, где есть дефицит кадров...
Victor8
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