У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...

Додано: Сер 26 лют, 2020 13:54

Пока у Гончарука задумали сменить налоговую систему, тут и самого Гончарука задумали сменить, понятно вместе с этим советником.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.