Українська податкова система робить неконкурентоспроможними компанії, які не використовують «спрощенку».
Дивися повний текст У Гончарука задумали змінити податкову систему: які нововведеня чекають на ФОПів.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:48
У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Гончарука задумали змінити податкову систему: які нововведеня чекають на ФОПів.
Додано: Сер 26 лют, 2020 13:49
Припустимо я ІТ-шник. Якщо зараз мені пропонують роботу за кордоном з орієнтовно вдвічі більшим окладом - то мені вона не дуже цікава бо як відняти їхні податки, страхівку і вартість винайму житла то виходить зовсім трошки більше ніж в я отримую в Україні. Але якщо мене обкладуть податком у 40% сенсу лишатися тут у мене більше не буде.
Додано: Сер 26 лют, 2020 13:53
Так в этом и суть реформы.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:54
Пока у Гончарука задумали сменить налоговую систему, тут и самого Гончарука задумали сменить, понятно вместе с этим советником.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 26 лют, 2020 14:07
Все намного проще. Часть заработка, с которой Вы готовы платить налог, заводят в Украину, остальное на любой счет который Вы откроете. Даже при этих налогах часть людей так делает. Если налог поднимется, это примет массовый характер. Все кто получают деньги в Украине перейдут на нал или зачисление денег на личный счет.
Додано: Сер 26 лют, 2020 14:18
Прощальная речь о повышении налогов для ФОП походу у нас уже традиция Нам та это уже привычно, а вот потенциальный инвестор смотрит на это и задается вопросом "они там что ебнутые ?"
Додано: Сер 26 лют, 2020 14:47
Taras Rudko,
А ничего, что все остальные, с отнюдь не с ІТ-шними зарплатами в 5-10 тыс. платят 40%, а ранее платили и по 57%?
Вы же (ІТ-ки) первые хотели в Європу, а там только так!
Додано: Сер 26 лют, 2020 15:02
Заказчики сейчас умеют деньги считать, готовы хоть на биткоины платить, т. к. все налоги по итогу платятся с их же денег.
Знаю человека, который открыл карту на бомжа, переводит на неё зарплату, полученную на биткоины, снимает в ближайшем банкомате и горя не знает.
Какие 40%? 5%+есв - это уже и так прям вообще максимум, на котором сидит, не думаю, что даже половина IT-шников, остальные - нелегалы. Сделают 6%, потеряют даже тех, кто годами честно платит налоги
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