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У Гончарука задумали змінити
податкову систему: які...

У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:48

У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...

Пропонуємо до обговорення:
Українська податкова система робить неконкурентоспроможними компанії, які не використовують «спрощенку».

Дивися повний текст У Гончарука задумали змінити податкову систему: які нововведеня чекають на ФОПів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:49

Припустимо я ІТ-шник. Якщо зараз мені пропонують роботу за кордоном з орієнтовно вдвічі більшим окладом - то мені вона не дуже цікава бо як відняти їхні податки, страхівку і вартість винайму житла то виходить зовсім трошки більше ніж в я отримую в Україні. Але якщо мене обкладуть податком у 40% сенсу лишатися тут у мене більше не буде.
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:53

  Taras Rudko написав:Припустимо я ІТ-шник. Якщо зараз мені пропонують роботу за кордоном з орієнтовно вдвічі більшим окладом - то мені вона не дуже цікава бо як відняти їхні податки, страхівку і вартість винайму житла то виходить зовсім трошки більше ніж в я отримую в Україні. Але якщо мене обкладуть податком у 40% сенсу лишатися тут у мене більше не буде.

Так в этом и суть реформы.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:54

Пока у Гончарука задумали сменить налоговую систему, тут и самого Гончарука задумали сменить, понятно вместе с этим советником.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:07

  Taras Rudko написав:Припустимо я ІТ-шник. Якщо зараз мені пропонують роботу за кордоном з орієнтовно вдвічі більшим окладом - то мені вона не дуже цікава бо як відняти їхні податки, страхівку і вартість винайму житла то виходить зовсім трошки більше ніж в я отримую в Україні. Але якщо мене обкладуть податком у 40% сенсу лишатися тут у мене більше не буде.

Все намного проще. Часть заработка, с которой Вы готовы платить налог, заводят в Украину, остальное на любой счет который Вы откроете. Даже при этих налогах часть людей так делает. Если налог поднимется, это примет массовый характер. Все кто получают деньги в Украине перейдут на нал или зачисление денег на личный счет.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:18

Прощальная речь о повышении налогов для ФОП походу у нас уже традиция :mrgreen: Нам та это уже привычно, а вот потенциальный инвестор смотрит на это и задается вопросом "они там что ебнутые ?"
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:47

Taras Rudko,
А ничего, что все остальные, с отнюдь не с ІТ-шними зарплатами в 5-10 тыс. платят 40%, а ранее платили и по 57%?
Вы же (ІТ-ки) первые хотели в Європу, а там только так!
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:02

  Alexnik написав:Taras Rudko,
А ничего, что все остальные, с отнюдь не с ІТ-шними зарплатами в 5-10 тыс. платят 40%, а ранее платили и по 57%?
Вы же (ІТ-ки) первые хотели в Європу, а там только так!

Заказчики сейчас умеют деньги считать, готовы хоть на биткоины платить, т. к. все налоги по итогу платятся с их же денег.
Знаю человека, который открыл карту на бомжа, переводит на неё зарплату, полученную на биткоины, снимает в ближайшем банкомате и горя не знает.
Какие 40%? 5%+есв - это уже и так прям вообще максимум, на котором сидит, не думаю, что даже половина IT-шников, остальные - нелегалы. Сделают 6%, потеряют даже тех, кто годами честно платит налоги
safonovstanislav
 
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