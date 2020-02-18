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У Гончарука задумали змінити
податкову систему: які...

У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:51

  Alexnik написав:safonovstanislav,
Я все это знаю, но налоги должны быть для всех одинаковы!

Бесспорно. Но, реальная картина мира выглядит иначе, и с этим приходится мириться всем и подстраивать законодательство под реальность, что и делают.
Оптимальный вариант - подушный налог. Есть человек - значит должен платить фиксированную сумму. А куда и как он получает деньги, и получает ли вообще - неважно, хоть наличкой, хоть на карту, хоть на биткоины. Тогда будут должны платить все одинаково, а не как сейчас, кто-то 40%, кто-то 5%, а кто-то ничего не платит, а наоборот сосёт деньги из государства через всякие биржи труда, субсидии и т. д.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:02

  Giroi написав:Ну так для этого не надо отменять упрощенку, надо просто прореживать перечень кведов.

Что это изменит? Нужно НЕ выгонять в тень тех, кто и так платит хоть что-то, а наоборот загонять в легальное русло тех, кто не платит ничего. В интернете почти все интернет-магазины работают нелегально. Как с ними конкурировать по ценам тем, кто налоги платит? Сами же покупаете в интернете там, где дешевле, и пофиг на налоги, т. к. это касается ваших денег

Текущая система вынуждает работать нелегально. У тебя цена на товар 1000 грн, а все остальные налоги не платят, и за счёт этого ставят цену 950 грн. Поэтому встаёт выбор, или закрываться, или тоже не платить налоги, чтоб иметь возможность поставить конкурентную цену 950 грн. Если бы платили налоги все, то цена была бы у всех 1000 грн, и не было бы никакой проблемы, т. к. налоги фопа в конечном счёте всё равно платит своими деньгами конечный потребитель.

Если это не украинский магазин, а фрилансер, работающий на забугорного заказчика, он также само ставит цену на услугу $100, а те, кто не платит налоги или работники других стран ставят цену на ту же работу $95. И тут тот же выбор, или уходить с рынка, или уходить в тень. Никого не интересует, насколько у тебя всё легально с налогами в твоей стране. Интересует только ценник, при равном качестве. 5%+есв - это как раз на грани. Будет 6% или тем более 40%, уйдут в тень абсолютно все
safonovstanislav
 
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  #<12
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