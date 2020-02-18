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У Гончарука задумали змінити
податкову систему: які...

У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:51

  Alexnik написав:safonovstanislav,
Я все это знаю, но налоги должны быть для всех одинаковы!

Бесспорно. Но, реальная картина мира выглядит иначе, и с этим приходится мириться всем и подстраивать законодательство под реальность, что и делают.
Оптимальный вариант - подушный налог. Есть человек - значит должен платить фиксированную сумму. А куда и как он получает деньги, и получает ли вообще - неважно, хоть наличкой, хоть на карту, хоть на биткоины. Тогда будут должны платить все одинаково, а не как сейчас, кто-то 40%, кто-то 5%, а кто-то ничего не платит, а наоборот сосёт деньги из государства через всякие биржи труда, субсидии и т. д.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:02

  Giroi написав:Ну так для этого не надо отменять упрощенку, надо просто прореживать перечень кведов.

Что это изменит? Нужно НЕ выгонять в тень тех, кто и так платит хоть что-то, а наоборот загонять в легальное русло тех, кто не платит ничего. В интернете почти все интернет-магазины работают нелегально. Как с ними конкурировать по ценам тем, кто налоги платит? Сами же покупаете в интернете там, где дешевле, и пофиг на налоги, т. к. это касается ваших денег

Текущая система вынуждает работать нелегально. У тебя цена на товар 1000 грн, а все остальные налоги не платят, и за счёт этого ставят цену 950 грн. Поэтому встаёт выбор, или закрываться, или тоже не платить налоги, чтоб иметь возможность поставить конкурентную цену 950 грн. Если бы платили налоги все, то цена была бы у всех 1000 грн, и не было бы никакой проблемы, т. к. налоги фопа в конечном счёте всё равно платит своими деньгами конечный потребитель.

Если это не украинский магазин, а фрилансер, работающий на забугорного заказчика, он также само ставит цену на услугу $100, а те, кто не платит налоги или работники других стран ставят цену на ту же работу $95. И тут тот же выбор, или уходить с рынка, или уходить в тень. Никого не интересует, насколько у тебя всё легально с налогами в твоей стране. Интересует только ценник, при равном качестве. 5%+есв - это как раз на грани. Будет 6% или тем более 40%, уйдут в тень абсолютно все
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Чтоб менты 38-летние пенсионеры все прожрали. А медицины и пенсии зась.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:28

  Taras Rudko написав:Припустимо я ІТ-шник. Якщо зараз мені пропонують роботу за кордоном з орієнтовно вдвічі більшим окладом - то мені вона не дуже цікава бо як відняти їхні податки, страхівку і вартість винайму житла то виходить зовсім трошки більше ніж в я отримую в Україні. Але якщо мене обкладуть податком у 40% сенсу лишатися тут у мене більше не буде.


То есть единственная мотивация жизни в нашей стране - это возможность красть налоги, я так понимаю? Лучше тогда уезжайте...
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:34

  safonovstanislav написав:
  Alexnik написав:Taras Rudko,
А ничего, что все остальные, с отнюдь не с ІТ-шними зарплатами в 5-10 тыс. платят 40%, а ранее платили и по 57%?
Вы же (ІТ-ки) первые хотели в Європу, а там только так!

Заказчики сейчас умеют деньги считать, готовы хоть на биткоины платить, т. к. все налоги по итогу платятся с их же денег.
Знаю человека, который открыл карту на бомжа, переводит на неё зарплату, полученную на биткоины, снимает в ближайшем банкомате и горя не знает.
Какие 40%? 5%+есв - это уже и так прям вообще максимум, на котором сидит, не думаю, что даже половина IT-шников, остальные - нелегалы. Сделают 6%, потеряют даже тех, кто годами честно платит налоги


А я знаю село под Киевом где живут цыгане с золотыми слитками в ушах и по слухам торгуют наркотой. и что? Это все преступники -что те, что эти. Неуплата налогов карается во всем мире - и никакими красивыми словами "ITшник, оптимизация" и пр. это не прикроешь. Общество развивается - впереди два варианта -или введут финмониторинг и Ваш товарищ с карточкой на бомжа будет трястись снимая при покупках чего-то серьезного -или его же соседи начнут косовато посматривать на его роскошь... Или и то и другое... Потому что другого пути где взять деньги кроме как посмотреть внутрь у государства похоже уже маловато... Так что близко налоговая, близко...
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:40

Re: У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...

Ну зараз же всі ФОПи почнуть кричати - що вони тримають економіку країни ... Та нафіг така економіка , яка на таких оптимізаторах тримається . Що олігархи , що ФОПи - не бачу ніякої різниці - всі однаково не бажають платити податки . І що найцікавіше - якраз найкраще забезпечені і не хочуть .
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:44

  katso написав:Неуплата налогов карается во всем мире - и никакими красивыми словами "ITшник, оптимизация" и пр. это не прикроешь. Общество развивается - впереди два варианта -или введут финмониторинг и Ваш товарищ с карточкой на бомжа будет трястись снимая при покупках чего-то серьезного -или его же соседи начнут косовато посматривать на его роскошь... Или и то и другое... Потому что другого пути где взять деньги кроме как посмотреть внутрь у государства похоже уже маловато... Так что близко налоговая, близко...

Это же прекрасно. Я сам, когда говорю всем, что плачу налоги, все удивляются и смотрят, как на дурака. Нужно наводить порядок. Не повышать налоги тем, кто добровольно платит многие годы, как идиот и белая ворона, а начинать с тех кто не платит ничего и никогда ничего не платил. А то, выходит, что те кто не платит - правы и правильно делают, а тех кто платит просто хотят выдоить посильнее
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  katso написав:
  Taras Rudko написав:Припустимо я ІТ-шник. Якщо зараз мені пропонують роботу за кордоном з орієнтовно вдвічі більшим окладом - то мені вона не дуже цікава бо як відняти їхні податки, страхівку і вартість винайму житла то виходить зовсім трошки більше ніж в я отримую в Україні. Але якщо мене обкладуть податком у 40% сенсу лишатися тут у мене більше не буде.


То есть единственная мотивация жизни в нашей стране - это возможность красть налоги, я так понимаю? Лучше тогда уезжайте...


Ні в кого нічого не вкрав, всі податки плачу згідно з чинним законодавством
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