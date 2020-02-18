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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 19:33
Re: У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...
А почему в Европах нет ФОПов? Правильно, это невыгодно правящим структурам. Поперешнюк - на ФОПах. Хотите сказать новая почта бедная? Хо-хо.
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:08
dimo_0n
немношк не соглашусь)
Про Швейцарию, но по англицки.
ну и соответственно можете погуглить в том же духе другие страны.
Правящим структурам те фопы ,если они канеш платят налоги, мягко говоря не интересны, аналогично как и более крупные, которые так же платят налоги. Хотя вторые по максимум стараются таки не платить, в отличие от первых.
пример:
не Европа, но задействованы Европейки, такая се самая давно и на слуху "Двойная ирландская с голландским сэндвичем" называется
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:20
Не верю. Если вы на 3й группе, то у вас минимум на 5% дороже, чем везде в интернете. Если на 2й группе, то скорее всего просто нарушаете разрешённые установленные лимиты, чтоб реально держать минимальные цены за счёт большого оборота. А, скорее всего, просто врёте, что у вас цены действительно минимальные.
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:31
Там свои приколы. Например, мини-кафешки, где все сотрудники - родственники владельца бизнеса, чтоб не платить налоги.
Европейцы умеют считать деньги.
В Европе тоже всё оптимизируют. Чего только стоят карманные офшоры, вроде Монако, прям в самом центре Европы
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