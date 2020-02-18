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У Гончарука задумали змінити
податкову систему: які...

У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:33

Re: У Гончарука задумали змінити податкову систему: які...

А почему в Европах нет ФОПов? Правильно, это невыгодно правящим структурам. Поперешнюк - на ФОПах. Хотите сказать новая почта бедная? Хо-хо.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:08

dimo_0n
А почему в Европах нет ФОПов?


немношк не соглашусь)

Про Швейцарию, но по англицки.

https://www.expatica.com/ch/employment/ ... rs-452233/

ну и соответственно можете погуглить в том же духе другие страны.

Правящим структурам те фопы ,если они канеш платят налоги, мягко говоря не интересны, аналогично как и более крупные, которые так же платят налоги. Хотя вторые по максимум стараются таки не платить, в отличие от первых.
пример:
не Европа, но задействованы Европейки, такая се самая давно и на слуху "Двойная ирландская с голландским сэндвичем" называется
https://en.wikipedia.org/wiki/Double_Irish_arrangement
Tsiba
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:20

  p_a_l написав:У меня цены в интернете минимальные и я плачу налоги

Не верю. Если вы на 3й группе, то у вас минимум на 5% дороже, чем везде в интернете. Если на 2й группе, то скорее всего просто нарушаете разрешённые установленные лимиты, чтоб реально держать минимальные цены за счёт большого оборота. А, скорее всего, просто врёте, что у вас цены действительно минимальные.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:31

  dimo_0n написав:А почему в Европах нет ФОПов?

Там свои приколы. Например, мини-кафешки, где все сотрудники - родственники владельца бизнеса, чтоб не платить налоги.
Европейцы умеют считать деньги.
В Европе тоже всё оптимизируют. Чего только стоят карманные офшоры, вроде Монако, прям в самом центре Европы
safonovstanislav
 
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